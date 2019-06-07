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Родригес прокомментировал победу ЦСКА 

News.ru 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Разыгрывающий защитник баскетбольного ЦСКА Серхио Родригес рассказал, как досталась вторая победа над «Химками» «армейскому» клубу в финальной серии Единой лиги ВТБ.
— По итогам второго финала вы оказались самым результативным игроком. Это даёт дополнительную уверенность?
— Нет, каждый из нас делает то, что делает. Для нас эта игра была хорошая, результативная и, к счастью, без потерь.
— Можете назвать победу лёгкой?
— Нет. Победить «Химки» — непростая задача. У них отличные игроки, которые показывают качественную игру. Но мы старались делать то, что умеем. Мы дважды в серии выиграли дома, и это здорово.
— Следующая игра как раз уже в Химках. Чувствуете ли вы разницу, играя дома и на выезде?
— Конечно. Мы приедем на чужой стадион, где команду будут гнать вперёд болельщики в жёлтых футболках, их будет больше. Но мы покажем максимум. Мы хорошо играем. Эта будет решающая игра для нас.
— Планируете завершить 3:0?
— Мы сделаем все возможное, чтобы выиграть третью игру.
Во втором финале Единой лиги ВТБ московский ЦСКА обыграл «Химки» со счётом 103:92, писал News.ru
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ЦСКА обыграл «Химки» во втором матче финала Единой лиги ВТБ Родригес прокомментировал победу ЦСКА Итудис остаётся в баскетбольном ЦСКА
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Баскетбол , Серхио Родригес
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