Родригес прокомментировал победу ЦСКА

Разыгрывающий защитник баскетбольного ЦСКА Серхио Родригес рассказал, как досталась вторая победа над «Химками» «армейскому» клубу в финальной серии Единой лиги ВТБ.

— По итогам второго финала вы оказались самым результативным игроком. Это даёт дополнительную уверенность?

— Нет, каждый из нас делает то, что делает. Для нас эта игра была хорошая, результативная и, к счастью, без потерь.

— Можете назвать победу лёгкой?

— Нет. Победить «Химки» — непростая задача. У них отличные игроки, которые показывают качественную игру. Но мы старались делать то, что умеем. Мы дважды в серии выиграли дома, и это здорово.

— Следующая игра как раз уже в Химках. Чувствуете ли вы разницу, играя дома и на выезде?

— Конечно. Мы приедем на чужой стадион, где команду будут гнать вперёд болельщики в жёлтых футболках, их будет больше. Но мы покажем максимум. Мы хорошо играем. Эта будет решающая игра для нас.

— Планируете завершить 3:0?

— Мы сделаем все возможное, чтобы выиграть третью игру.

Во втором финале Единой лиги ВТБ московский ЦСКА обыграл «Химки» со счётом 103:92, писал News.ru