Дерзкое ограбление в раздевалке «Химок»: как это было и кто пострадал

Поражение в финале Лиги ВТБ подмосковным «Химкам» дополнительно омрачила кража вещей из раздевалки команды. Пострадали минимум восемь игроков подмосковного клуба.

Как это случилось, пока толком не знает никто. На месте работают правоохранительные органы . Полиция снимает отпечатки пальцев, опрашивает свидетелей, изучает записи видеокамер. Заявление о краже написал начальник команды, но по данным Советского спорта ценных вещей денег, часов, украшений лишились минимум восемь баскетболистов.

ЧТО ИМЕННО ИЗВЕСТНО?

Неизвестный человек с журналистской аккредитацией пробрался в раздевалку Химок по ходу третьего матча финала и обнес шкафчики игроков. Как сообщают разные источники, он пытался проникнуть и в раздевалку ЦСКА, но там были сотрудники клуба, которые его не пустили. Хозяевам паркета повезло чуть-чуть меньше их помещение никто не охранял. Точнее, в коридоре стояли охранники арены БЦ МО, но они не обратили внимание, что аккредитация на груди неизвестного человека была не подписана, и не придали значения, что он в любом случае не имеет права входить в раздевалку в отсутствие игроков.

На кадрах видеозаписи видно, как молодой человек проводит обыск в шкафчиках игроков и забирает все, что представляет материальную ценность. Общий ущерб от похищенного пока неизвестен, но можно предположить, что речь идет о сотнях тысяч рублей. Или больше.

КАК ЕМУ ЭТО УДАЛОСЬ?

Сами журналистские аккредитации на матчи баскетбольных клубов обычно выдаются по предварительным заявкам и при предъявлении удостоверения сотрудника СМИ. Насколько стало известно Советскому спорту, человек, совершивший кражу в раздевалке Химок, такую аккредитацию получить не смог он не назвал своего имени, не предоставил необходимых документов и получил отказ на стойке регистрации прессы. Однако каким-то образом ему удалось выкрасть пустой бланк аккредитации и уже по нему при попустительстве сотрудников охраны стадиона сначала пройти на арену, а затем в раздевалку.

После чего и было совершено преступление.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Видео, как преступник обчищает раздевалку Химок, уже опубликовано на интернет-ресурсах. В том числе — с аккаунтов игроков клуба в соцсетях. В настоящий момент это видео изучают сотрудники полиции. Они же собирают показания свидетелей, отпечатки пальцев (вдруг злоумышленник где-то засветился до этого) и прочие улики.

Титул чемпионов Единой лиги ВТБ Химкам в этом году не вернуть. А вот похищенные деньги и драгоценности игроков еще вполне возможно.