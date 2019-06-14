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Чемпионство НБА решилось в последней атаке. Как это было 

Чемпионат.com 5 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Стеф Карри мог в очередной раз войти в историю, но смазал решающий бросок.
Шестой матч финальной серии между «Голден Стэйт Уорриорз» в «Торонто Рэпторс». За 40 секунд до конца основного времени канадцы ведут одно очко и атакуют. Камерунский форвард Паскаль Сиакам, ставший одним из открытий этого сезона, идёт в проход против Дрэймонда Грина и попадает флоутер.
Это ставит действовавших чемпионов перед очень непростой задачей — им больше нельзя разбрасываться атаками. При этом напротив них — «Торонто», в котором столько специалистов по игре в обороне, что для того, чтобы их посчитать, не хватит пальцев одной руки.
Стефен Карри, оставшейся единственной звездой «Голден Стэйт», идёт в проход, просочившись через двух игроков соперника, и зарабатывает фол. Он уже не раз бывал в подобных ситуациях, а поэтому с нервами справляется без проблем и дважды попадает с линии. Играть остаётся еще 18 секунд.
Ник Нёрс берёт тайм-аут, чтобы нарисовать своим игрокам владение. «Уорриорз» же удивляют тем, что не фолят и включают невероятный прессинг по всей площадке. И он приносит плоды! Дэнни Грин отдаёт передачу Сиакаму, но в итоге выбрасывает в аут. Партнёр просто не имеет шансов дотянуться до этого мяча.
Тут же тайм-аут берёт Стив Керр, который уже готов спасти эту игру. «Воины» не так хорошо выводят мяч из-за лицевой линии, но Дрэймонд Грин всё же вылавливает передачу и отдаёт на Карри — тот с помощью заслона уже избавился от висевшего на нём Фреда Ванвлита и на какую-то секунду оказывается один на дуге. Стандартная ситуация для защитника «воинов».
Но Карри… мажет.
Это видео можно посмотреть на YouTube-канале Cloud x VZN После этого промаха хозяевам не удаётся забрать подбор. За отскок началась возня, Кавай Леонард пытается, но не может убежать в быстрый отрыв, а Грин забирает мяч и в падении пытается взять тайм-аут. Но их у «Голден Стэйт» больше не осталось, и судьи выписывают форварду «Уорриорз» технический фол.
Игра на этом, по сути, решена, и «Торонто» остаётся просто доиграть 0,9 секунды. В них, помимо штрафного Леонарда, умещается ещё и фол на нём. Звезда «Рэпторс» попадает оба штрафных и приносит канадскому клубу первое в его истории чемпионство.
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Баскетбол , Статьи , Паскаль Сиакам , Дэнни Грин , Дрэймонд Грин , Стив Керр
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