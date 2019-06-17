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Антонов остаётся в ЦСКА 

News.ru + ещё 11 6 часов назад
Фото: Сергей Лантюхов/News.ru
Столичный ЦСКА объявил о подписании нового контракта с форвардом Семёном Антоновым. Соглашение с 29-летним баскетболистом рассчитано до лета 2021 года.
Счастлив, что остаюсь в ЦСКА. Большое спасибо руководству, предложившему мне новый контракт, и тренеру, который верит в меня, и команде, которая поддерживает в хорошие и плохие моменты. С нетерпением жду нового сезона, ведь мы будем защищать титул, — приводит слова Антонова пресс-служба клуба.
В минувшем сезоне ЦСКА стал победителем Евролиги, а также взял титул чемпиона Единой лиги ВТБ. Ранее «армейцы» объявили о продлении сотрудничества с Уиллом Клайберном.
News.ru до этого писал, что футбольный матч между Россией и Шотландией решено провести в «Лужниках».
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