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Де Коло заявил о намерении вернуться в НБА 

RT на русском + ещё 4 11 часов назад
Фото: RT на русском
Французский защитник Нандо де Коло, после ухода из московского ЦСКА, заявил о намерении продолжить карьеру в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Я попросил агента изучить возможные варианты в НБА на протяжении нескольких следующих недель. Я в восторге от новых вызовов в карьере», — приводит слова де Коло ESPN.
Де Коло, был выбран «Сан-Антонио Спёрс» на драфте НБА 2009 года под общим 53-м номером. В лиге он провёл два сезоне, сыграв в общей сложности 119 матчей в регулярном чемпионате, со средними показателями 3,8 очка, 1,8 подбора и 1,7 ассиста. В его активе также шесть игр плей-офф, в которых он в среднем набрал 3,0 очка, 0,8 подбора и 0,3 ассиста.
С 2014 по 2019 годы он выступал за ЦСКА. с которым дважды выиграл Евролигу и четырежды — Единую лигу ВТБ.
Ранее сообщалось, что был назван первый номер драфта НБА-2019.
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