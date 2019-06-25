Назван тренер года в НБА

Стало известно, кто стал лучшим тренером по итогам сезона в Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает "Советский спорт".

Наставник "Милуоки Бакс" Майк Буденхольцер стал лучшим тренером года, об этом стало известно на церемонии вручения индивидуальных наград по итогам сезона-2018/19.

В борьбе за награду специалист обошел Майкла Мэлоуна ("Денвер Наггетс") и Дока Риверса ("Лос-Анджелес Клипперс").

Буденхольцер возглавляет "Милуоки" с 2018 года. В первом же сезоне под руководством 49-летнего специалиста "Бакс" стали победителями регулярного чемпионата, выиграв 60 матчей из 82.

Ранее назван лучший новичок года в НБА.