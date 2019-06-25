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Назван тренер года в НБА 

Газета.Ru + ещё 2 14 часов назад
Фото: ТАСС
Стало известно, кто стал лучшим тренером по итогам сезона в Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает "Советский спорт".
Наставник "Милуоки Бакс" Майк Буденхольцер стал лучшим тренером года, об этом стало известно на церемонии вручения индивидуальных наград по итогам сезона-2018/19.
В борьбе за награду специалист обошел Майкла Мэлоуна ("Денвер Наггетс") и Дока Риверса ("Лос-Анджелес Клипперс").
Буденхольцер возглавляет "Милуоки" с 2018 года. В первом же сезоне под руководством 49-летнего специалиста "Бакс" стали победителями регулярного чемпионата, выиграв 60 матчей из 82.
Ранее назван лучший новичок года в НБА.
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Баскетбол , Майкл Мэлоун , Майк Буденхольцер , Советский спорт
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