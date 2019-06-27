НБА может сократить число матчей регулярного чемпионата в сезоне-2021/22

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) обсуждает возможность сокращения количества матчей регулярного чемпионата в сезоне-2021/22, который станет 75-м по счету, сообщает ESPN.

Члены комитета, в который входят руководители нескольких команд, в формате телефонной конференции обсудили календарь сезона. По словам источников, знакомых с ходом беседы, ее участники также затронули вопрос проведения турнира в середине сезона. Сторонники реформ полагают, что новые продукты позволят компенсировать потери от уменьшения числа матчей "регулярки". Некоторые члены комитета предлагали снизить их количество до с 82 до 58, чтобы каждая команда сыграла со всеми соперниками дома и на выезде.

ESPN сообщает, что комитет был создан в качестве консультативного органа и не имеет руководящих полномочий, но может давать рекомендации совету управляющих НБА.