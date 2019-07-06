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«Орландо» отчислил Мозгова из команды 

Спорт РИА Новости + ещё 7 8 часов назад
Фото: официальный сайт Единой лиги ВТБ
"Орландо Мэджик" отказался от сотрудничества с российским центровым Тимофеем Мозговым, сообщается в микроблоге клуба НБА в Twitter.
Мозгов из-за травмы колена не сыграл в сезоне-2018/19 ни одного матча. По информации Yahoo Sports, данное решение вызвано финансовыми затратами на 32-летнего баскетболиста в следующем сезоне. Ранее Мозгов попал в расширенный состав сборной России для подготовки к Кубку мира 2019 года.
Мозгов дебютировал в НБА в 2010 году. На протяжении девятилетней карьеры в ассоциации он защищал цвета "Нью-Йорка", "Денвера", "Кливленда", "Лейкерс" и "Бруклина".
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