«Орландо» отчислил Мозгова из команды

"Орландо Мэджик" отказался от сотрудничества с российским центровым Тимофеем Мозговым, сообщается в микроблоге клуба НБА в Twitter.

Мозгов из-за травмы колена не сыграл в сезоне-2018/19 ни одного матча. По информации Yahoo Sports, данное решение вызвано финансовыми затратами на 32-летнего баскетболиста в следующем сезоне. Ранее Мозгов попал в расширенный состав сборной России для подготовки к Кубку мира 2019 года.

Мозгов дебютировал в НБА в 2010 году. На протяжении девятилетней карьеры в ассоциации он защищал цвета "Нью-Йорка", "Денвера", "Кливленда", "Лейкерс" и "Бруклина".