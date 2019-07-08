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СМИ: ЦСКА не стал продлевать контракт с баскетболистом Родригесом 

RT на русском + ещё 2 8 июля 2019
Фото: РИА Новости
Московский баскетбольный клуб ЦСКА не стал продлевать контракт с испанским разыгрывающим Серхио Родригесом.
Как сообщают «Известия», в стане армейцев считают, что 33-летний Родригес не вписывается в проект по омоложению команды, и потому было решение не активировать опцию в его нынешнем контракте о продлении ещё на сезон.
Испанец перешёл в ЦСКА в 2017 году из клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия Сиксерс». В составе армейцев он сыграл в 123 матчах во всех турнирах, в среднем набирая по 11,5 очка, выполняя 4,8 передачи, 1,8 подбора и 0,9 перехвата за игру.
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Баскетбол , Серхио Родригес , ЦСКА
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