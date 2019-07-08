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Агент Мозгова рассказал о перспективах игрока остаться в НБА 

RT на русском 8 июля 2019
Фото: globallookpress.com
Станислав Рыжов, агент российского центрового Тимофея Мозгова оценил перспективы своего клиента продолжить карьеру в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Сначала надо восстановиться. Понятно, что не будет идти речь о той зарплате, которую он сейчас получает, но его личные качества и репутация в лиге, однозначно, идеальные. Конечно, будет интерес команд НБА к Мозгову. Просто вопрос в том, сколько места останется под потолком зарплат», — приводит слова Рыжова «Спорт день за днём».
Он подчеркнул, что Мозгов не намерен завершать карьеру.
«Сейчас главная задача — восстановиться и набрать форму к Кубку мира», — добавил агент.
В активе 32-летнего форварда выступления за такие клубы, как «Нью-Йорк Никс», «Денвер Наггетс», «Кливленд Кавальерс», в составе которого он стал чемпионом НБА 2016 года, «Лос-Анджелес Лейкерс», «Бруклин Нетс» и «Орландо Мэджик».
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Баскетбол , Тимофей Мозгов
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