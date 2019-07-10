«Химки» и Вяльцев договорились о продлении контракта

Руководство «Химок» согласовало продление контракта с атакующим защитником команды Егором Вяльцевым . Сотрудничество будет продлено ещё на один сезон, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Тимур Ганеев.

Следующий сезон станет для баскетболиста уже девятым в составе команды из Московской области. В минувшем чемпионате Единой лиги ВТБ Вяльцев принял участие в 21 матче, набирая в них 4,8 очка, собирая 1,5 подбора и совершая 1,8 передачи в среднем.

В Евролиге Вяльцев принял участие в 19 встречах, набирая в них 3,0 очка, совершая 1,0 передачи и 0,9 подбора в среднем.