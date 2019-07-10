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«Химки» и Вяльцев договорились о продлении контракта 

Чемпионат.com + ещё 9 15 часов назад
Фото: ТАСС
Руководство «Химок» согласовало продление контракта с атакующим защитником команды Егором Вяльцевым. Сотрудничество будет продлено ещё на один сезон, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Тимур Ганеев.
Следующий сезон станет для баскетболиста уже девятым в составе команды из Московской области. В минувшем чемпионате Единой лиги ВТБ Вяльцев принял участие в 21 матче, набирая в них 4,8 очка, собирая 1,5 подбора и совершая 1,8 передачи в среднем.
В Евролиге Вяльцев принял участие в 19 встречах, набирая в них 3,0 очка, совершая 1,0 передачи и 0,9 подбора в среднем.
Ранее «Химки» объявили о нескольких громких трансферах, подписав контракты с Сергеем Карасёвым, Дайрисом Бертансом и Евгением Валиевым.
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Баскетбол , Прочее , Евгений Валиев , Сергей Карасев , Егор Вяльцев
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