СМИ: Мозгов достиг устной договоренности о подписании контракта с БК «Химки»

Бывший центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Орландо" Тимофей Мозгов и подмосковные "Химки" достигли устного соглашения о подписании контракта. Об этом сообщает портал Eurohoops.

Баскетболист сборной России на протяжении последних девяти лет выступал в НБА. 6 июля "Орландо" отчислил российского центрового, его контракт был рассчитан до 2020 года, по его условиям Мозгов должен получить $64 млн за четыре года. При отчислении гарантированная часть зарплаты игрока остается в платежной ведомости клуба, при этом она может быть распределена на несколько лет.

Помимо "Орландо", Мозгов выступал за "Нью-Йорк", "Денвер", "Кливленд", "Лос-Анджелес Лейкерс", "Бруклин". В сезоне-2015/16 Мозгов стал чемпионом НБА вместе с "Кливлендом".

За "Орландо" российский центровой не провел ни одного матча из-за травмы колена. В сезоне-2017/18 он выступал за "Бруклин", проведя 31 матч, в которых набирал в среднем 4,2 очка, делал 3,2 подбора при 12 минутах игрового времени.

Мозгов уже выступал за "Химки" до перехода в НБА (2006-2010) и во время локаута в 2011 году.