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Американский баскетболист Джордан Мики покинул «Химки» 

Вести.Ru + ещё 5 15 июля 2019
Фото: bckhimki.com
Американский баскетболист Джордан Мики покинул подмосковные "Химки" в связи с истечением срока действия контракта. Для 25-летнего форварда минувший сезон стал первым в Европе.
Ранее СМИ сообщили, о том Мики подпишет двухлетний контракт с мадридским "Реалом". На сегодняшний день испанский клуб эту информацию официально не подтвердил.
"Желаем игроку успешного продолжения карьеры! До встречи на площадке", — говорится на официальном сайте "Химок". В составе, которых Мики принял участие в 63 играх, набирая в среднем 14,7 очков.
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