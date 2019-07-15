Американский баскетболист Джордан Мики покинул «Химки»

Американский баскетболист Джордан Мики покинул подмосковные "Химки" в связи с истечением срока действия контракта. Для 25-летнего форварда минувший сезон стал первым в Европе.

Ранее СМИ сообщили, о том Мики подпишет двухлетний контракт с мадридским "Реалом" . На сегодняшний день испанский клуб эту информацию официально не подтвердил.