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Баскетболист Иван Ухов не примет участия в Кубке мира из-за травмы 

ТАСС + ещё 3 23 июля 2019
Фото: РИА Новости
ТАСС, 23 июля. Защитник сборной России по баскетболу Иван Ухов не примет участие в Кубке мира. Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).
Причина такого решения — травма, полученная игроком ЦСКА в финале Единой лиги ВТБ против подмосковных "Химок".
"РФБ желает Ивану скорейшего восстановления, успешного клубного сезона и возвращения в главную команду страны на квалификационные матчи Евробаскета-2021", — отмечается в заявлении на сайте РФБ.
Сборная России на Кубке мира сыграет против команд Нигерии, Аргентины и Южной Кореи в группе В. Кубок мира по баскетболу пройдет с 31 августа по 15 сентября в Китае. По его итогам семь команд получат путевки на Олимпийские игры в Токио.
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Баскетбол , Иван Ухов , ЦСКА , ИТАР-ТАСС
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