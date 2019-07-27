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СМИ: Бывшая жена экс-игрока НБА Райта призналась в убийстве спортсмена 

RT на русском + ещё 14 27 июля 2019
Фото: Reuters
Спустя девять лет после смерти экс-игрока ряда клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Лоренцена Райта, его бывшая жена призналась в убийстве.
Как сообщает Associated Press, бывшая супруга Лоренцена Райта Шерра Райт призналась в убийстве мужа в 2010 году. Мотивом преступления женщина назвала жажду материального обогащения, жизнь баскетболиста была застрахована на сумму $1 млн Эту сумму должна была получить бывшая жена спортсмена, несмотря на то, что пара развелась незадолго до инцидента.
Суд приговорил Шерру Райт к 30-ти годам лишения свободы. Через восемь лет у женщины будет право подать на досрочное освобождение. За годы совместной жизни с баскетболистом ШЕрра Райт родила шестеро совместных детей.
Ранее Итудис рассказал о предложениях из НБА.
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