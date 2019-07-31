Мозгов продолжит карьеру в «Химках»

Подмосковные "Химки" подписали контракт с российским центровым Тимофеем Мозговым, сообщили РИА Новости в пресс-службе баскетбольного клуба.

Контракт 33-летнего баскетболиста с "Химками" рассчитан на один год.

Мозгов в прошлом сезоне был игроком клуба НБА "Орландо Мэджик", но не провел в его составе ни одного матча. Ранее центровой выступал в НБА за "Денвер Наггетс", "Нью-Йорк Никс", "Лос-Анджелес Лейкерс", "Бруклин Нетс" и "Кливленд Кавальерс", с которым стал чемпионом в 2016 году. Всего в НБА Мозгов провел 454 игры, набирая в среднем по 6,8 очка и 4,9 подбора.

В составе сборной России Мозгов становился бронзовым призером чемпионата Европы-2011 и Олимпийских игр-2012.