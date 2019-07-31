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Мозгов продолжит карьеру в «Химках» 

Спорт РИА Новости + ещё 30 14 часов назад
Фото: © AFP 2019 / OZAN KOSE
Подмосковные "Химки" подписали контракт с российским центровым Тимофеем Мозговым, сообщили РИА Новости в пресс-службе баскетбольного клуба.
Контракт 33-летнего баскетболиста с "Химками" рассчитан на один год.
Мозгов в прошлом сезоне был игроком клуба НБА "Орландо Мэджик", но не провел в его составе ни одного матча. Ранее центровой выступал в НБА за "Денвер Наггетс", "Нью-Йорк Никс", "Лос-Анджелес Лейкерс", "Бруклин Нетс" и "Кливленд Кавальерс", с которым стал чемпионом в 2016 году. Всего в НБА Мозгов провел 454 игры, набирая в среднем по 6,8 очка и 4,9 подбора.
В составе сборной России Мозгов становился бронзовым призером чемпионата Европы-2011 и Олимпийских игр-2012.
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