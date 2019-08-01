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Тимофей Мозгов пропустит Кубок мира по баскетболу 

Вести.Ru + ещё 17 4 часа назад
Фото: РФБ
Центровой подмосковных "Химок" Тимофей Мозгов не сможет принять участие в Кубке мира по баскетболу, который состоится в Китае с 31 августа по 15 сентября. Баскетболист не успевает восстановиться от травмы, из-за которой он пропустил весь минувший сезон, сообщает официальный сайт Российской федерации баскетбола.
Ранее тренерский штаб сборной России во главе с Сергеем Базаревичем включал Мозгова в расширенный состав национальной команды и заявлял, что готов ждать игрока до последнего. Однако теперь подготовка команды будет проходить без участия Мозгова, которому запрещены командные тренировки.
Напомним, что накануне Мозгов вернулся из НБА и подписал контракт с подмосковными "Химками" сроком на один год.
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Баскетбол , Прочее , Сергей Базаревич , Тимофей Мозгов
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