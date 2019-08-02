Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Руди Гобер: это новая реальность, настоящее сумасшествие 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: ТАСС
Центровой "Юты" и сборной Франции Руди Гобер рассказал, каким словом можно описать это лето в NBA, где команды уже подписали с игроками контракты более чем на $3 млрд
"Это новая реальность, настоящее сумасшествие. При этом могу с уверенностью сказать, что всё происходящее в NBA абсолютно оправданно. Лига и клубы зарабатывают колоссальные деньги, поэтому крупные контракты суперзвезд вполне логичны.
К тому же речь идет о свободных агентах. Этим летом был большой выбор, и каждый сделал его. Посмотрим, кто в итоге окажется на вершине. Радует, что после летней кампании в NBA больше нет доминирующей команды", — цитируют его "Известия".
Газета.Ru: последние новости
Мозгов не примет участие в играх сборной России на Кубке мира Экс-игрок НБА перешел в ЦСКА "Хьюстон" официально представил Уэстбрука
Баскетбол , Руди Гобер , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вратарь «Арсенала» назвал причину поражения от «Нефтчи»2
Как в мире спорта чтят память боксёра Дадашева2
«Милан» хочет купить Корреа
Российский боец UFC раскритиковал Макгрегора
АЗ Тиль высказался о переходе в «Спартак»
Видео
00:38
Инвалид и любитель шоу: кто допустил смерть Дадашева
Бокс Статьи
01:22
Появилось видео избиения фанатов «Спартака» омоновцами
Футбол
05:10
«Отец, я победил»: что случилось перед смертью боксера
Бокс
00:54
Самедов объявил о завершении карьеры
Футбол
01:35
МВД попросило перенести матч «Динамо» — «Спартак»
Футбол Волейбол
00:28
«Выйдешь — заберешь»: кто присвоил деньги Мамаевых
Футбол Статьи
00:55
Появились подробности о состоянии Шумахера
Автоспорт
00:41
Карьера на кону: почему Хабиб боится Порье
MMA Статьи
01:01
Выстрел в голову: экс-чемпион найден мертвым
Летние виды спорта Статьи
00:39
Российский гонщик погиб во время соревнований
Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение