Руди Гобер: это новая реальность, настоящее сумасшествие

Центровой "Юты" и сборной Франции Руди Гобер рассказал, каким словом можно описать это лето в NBA, где команды уже подписали с игроками контракты более чем на $3 млрд

"Это новая реальность, настоящее сумасшествие. При этом могу с уверенностью сказать, что всё происходящее в NBA абсолютно оправданно. Лига и клубы зарабатывают колоссальные деньги, поэтому крупные контракты суперзвезд вполне логичны.

К тому же речь идет о свободных агентах. Этим летом был большой выбор, и каждый сделал его. Посмотрим, кто в итоге окажется на вершине. Радует, что после летней кампании в NBA больше нет доминирующей команды", — цитируют его "Известия".