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Сборная России по баскетболу разгромила Иорданию в контрольном матче 

RT на русском + ещё 14 8 часов назад
Фото: russiabasket.ru
Сборная России одержала разгромную победу над национальной командой Иордании в контрольном матче в рамках подготовки к чемпионату мира 2019 года в Китае.
Встреча завершилась со счётом 111:71 в пользу подопечных Сергея Базаревича.
Самыми результативным игроками сборной России стали Виталий Фридзон (22 очка), Никита Курбанов (15) и Сергей Карасёв (12).
Следующим соперником россиян станет команда Ирана. Матч пройдёт 4 августа.
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Баскетбол , Сергей Карасев , Виталий Фридзон , Никита Курбанов , Сергей Базаревич
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