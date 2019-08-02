Сборная России по баскетболу разгромила Иорданию в контрольном матче

Сборная России одержала разгромную победу над национальной командой Иордании в контрольном матче в рамках подготовки к чемпионату мира 2019 года в Китае.

Встреча завершилась со счётом 111:71 в пользу подопечных Сергея Базаревича

Следующим соперником россиян станет команда Ирана. Матч пройдёт 4 августа.

Ранее сообщалось, что исполком РФБ одобрил подачу заявки на проведение женского ЧМ-2022 по баскетболу