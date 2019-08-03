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Грин подписал новый контракт с «Голден Стэйт» на $ 100 млн 

RT на русском + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Форвард Дрэймонд Грин подписал новое соглашение с клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз».
По словам агента Рича Пола, которые передаёт ESPN, речь идёт о четырёхлетнем контракте на $ 100 млн 29-летний форвард был выбран «Голден Стэйт» а драфте 2012 года под общим 35-м номером. В составе «Уорриорз» он трижды стал чемпионом НБА.
В общей сложности он сыграл 533 матча в лиге, в среднем за карьеру набирая 9,1 очко, выполняя 6,9 подбора, 4,9 ассиста, 1,4 перехвата и 1,1 подбора.
Ранее Кармело Энтони заявил, что пока не готов завершать баскетбольную карьеру.
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Баскетбол , Дрэймонд Грин
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