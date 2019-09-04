Нигерия обыграла Южную Корею в матче Кубка мира

Мужская сборная Нигерии по баскетболу обыграла команду Южной Кореи в заключительном матче предварительного группового этапа Кубка мира.

Встреча, прошедшая в китайском Ухане, завершилась со счетом 108:66.

Самым результативным игроком встречи стал центровой сборной Южной Кореи Ра Гун А, набравший 18 очков и сделавший 11 подборов.

Кубок мира проходит в восьми китайских городах — Пекине, Нанкине, Шанхае, Ухане, Дунгуане, Фошане, Шэньчжэне и Гуанчжоу. По итогам турнира семь команд завоюют олимпийские лицензии на Игры-2020.

Ранее легендарный баскетболист Кобе Брайант рассказал, что он думает по поводу набирающей популярности практики, следуя которой игроки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) пропускают матчи лиги ради получения дополнительного отдыха.