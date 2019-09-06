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Это позор, парни! Сборная России безвольно уступила полякам 

Чемпионат.com 3 часа назад
Это позор, парни! Сборная России безвольно уступила полякам
Фото: РИА Новости
Вести по ходу матча 11 очков, бросить играть и уступить сборной Польши. С четвертьфиналом можно проститься.
Перед матчем с поляками президент РФБ Андрей Кириленко дал короткий и предметный прогноз: Кто сегодня лучше выполнит план на игру, кто допустит меньше ошибок, это нас в первую очередь касается, тот и победит. И это не просто дежурные слова. В Фошань мы могли приехать, имея в активе не пять очков, а шесть. Да, Аргентина была нам по зубам. И даже невероятный провал на границе первой и второй четвертей, когда сопернику удался рывок 17:0, можно было нивелировать. Но провалили матч два игрока, на которых тренерский штаб рассчитывает в первую очередь.
Михаил Кулагин и Виталий Фридзон не набрали в той встрече ни единого очка. Михаил ещё при этом нахватал необязательных фолов и большую часть матча просидел на лавочке. Отлично проявил себя Андрей Сопин, но его усилий для побед не хватило.
В отчётном матче Кулагин стартовал с 5 очков, а на первую смену ушёл, набрав 8 баллов. Правда, из шести выпущенных из-за дуги мячей цели достигли лишь два. Соперник прилично волновался на первых минутах, первые очки поляки набрали лишь на исходе второй минуты. Можно было оформлять задел в первые 5-7 минут матча, но собственный брак в атаке и не всегда обоснованные дальние броски привели к тому, что пришли в себя соперники.
Отменно вошёл в игру Мотовилов. Григорий, наконец-то сумел использовать свои сильные стороны — его реактивные проходы под кольцо раз за разом ставили в тупик оборону поляков. На первый перерыв россияне ушли при счёте — 22:16. На вторую четверть вышла совершенно другая сборная Польши, эмоциональные тайм-ауты их американского наставника завели игроков. Но одной самоотдачи сопернику не хватало.
Отлично вернулся на площадку Кулагин. Было очевидно, что он мотивирован реабилитироваться за неудачный матч с Аргентиной. С лидером польской дружины Пониткой россияне справлялись так себе, с игры он забивал немного, но добирал очки за с линии штрафных, заставляя регулярно фолить на себе. Помогал ему и Слотер. За счёт усилий этих двух парней соперник держался на плаву. Очень вовремя упали в корзину две трёшки от Карасёва и Курбанова.
И очень не кстати пришлось трёхочковое попадание Понитки с сиреной. На большой перерыв команды ушли при счёте 40:34 в пользу россиян. Преимущество россияне добыли за счёт уверенной игры в чужой краске, из-под кольца соперника было добыто 20 очков. Главный вопрос был в том, насколько хватит здоровья у Панитки. За стенами арены было 35 градусов и убийственная влажность, на арене было немногим комфортнее, но скамейка у поляков короче, и парням Базаревича необходимо было этот фактор использовать.
Плохо россияне вышли на третий игровой отрезок. Мало того, что несколько потерь совершили в атаке, так Воронцевич на ровном месте технический фол получил. В итоге, разрыв сократился до одного очка. Да ещё и лимит фолов выбрали за две с половиной минуты. Соперник подтянулся, в первую очередь, за счёт того, что наши парни слишком много выбрасывали мяч со средней и дальней дистанции. Ну и здорово помогали мы сопернику, регулярно нарушая правила. К 27-й минуте игры 23 из 24 штрафных реализовали поляки.
Выделять кого-то по итогам трёх четвертей в составе нашей команды было очень сложно. Перед третьим перерывом сделали сопернику ещё один подарок — Зубков зачем-то сфолил на Кулиге, который выбрасывал дальний трёхочковый без надежды на попадание. И вместо того, чтобы уйти на перерыв с преимуществом в 78 очков, мы позволили полякам сократить счёт до четырёх баллов. Добавив им плюсов к уверенности в своих силах.
Четвёртая четверть началась с травмы Карасёва и эффектного данка Кошарека, которым он сравнял счёт — 58:58. Ну а в следующей атаки Вочиньски отметился трёшкой — мяч долго катался по дужкам кольца и издевательски провалился в сетку. Игра в атаке не клеилась вообще, больше трёх минут россияне не могли набрать очки с игры. Неимоверными усилиями россияне сумели зацепиться за соперника и вернуться в игру после провального пятиминутного отрезка.
Концовка прошла в нервной и тяжёлой борьбе. Соперник имел какое-то невероятное количество попыток с линии штрафных. ну и процент реализации был просто убойный. Не хватало россиянам свежести, скорости и желания идти под кольцо. Все те позитивные факторы, которые позволили в первой половине встречи нашим парням создать задел в 11 очков, куда-то улетучились во второй половине. В концовке команда была не похожа сама на себя. В атаке не было видно ни мысли, ни желания.
И самое обидное во всей этой ситуации, что команда уже в этом матче показала, как она могла победить, но словно сама отказалась это делать. Удручающие необязательные фолы и абсолютная беззубость в атаке, это абсолютный провал.
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Комментарии
Баскетбол , Статьи , Михаил Кулагин , Виталий Фридзон , Андрей Сопин , Андрей Кириленко
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