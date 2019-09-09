НБА запретила использование самурайских повязок 

По словам форварда "Филадельфии" Майка Скотта, Нациоанльная баскетбольная ассоциация (НБА) и компания Nike запретили использование самурайских повязок, сообщает Clutch Points.
Напомним, этот головной убор приобрел большую популярность в прошлом сезоне.
"Они сказали, что это слишком непрофессионально. Напишите коллективное обращение и отправьте его в Nike", — пишет Скотт в твиттере.
В прошлом сезоне новым аксессуаром воспользовались Джимми Батлер, Дрю Холидэй, Андре Драммонд, Монтрез Харрелл, Де'Аарон Фокс.
Ранее главный тренер сборной США Грегг Попович организовал для баскетболистов конкурс, задавая вопросы по географии, мировой культуре, науке и другим отвлеченным темам.