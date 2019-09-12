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«США сокрушили, даже мяч не понадобился». В Америке издеваются над своей сборной 

Чемпионат.com 3 часа назад
«США сокрушили, даже мяч не понадобился»
Фото: Zhang/Getty Images
Сенсационный вылет с чемпионата мира считают предсказуемым, а поражение от Франции — унизительным. Зачем же так гнобить свою сборную?
Кубок мира по баскетболу со всеми его противоречиями уже можно назвать историческим. Поражения сборной США все ждут годами, и оно случается крайне редко. В каком бы составе ни была «звёздно-полосатая» команда, именно она всегда главный претендент на медали любого турнира. И в Китае это наконец случилось.
Французы выбили американцев, оставив их без полуфинала Кубка мира. Сенсация! Качественная игра Гобера и Фурнье нивелировала все немногочисленные преимущества сборной США. Проблемы американцев кроются в составе, в котором по сути нет ни одной полноценной суперзвезды. Хотя почему кого-то должен волновать их состав?
Американская пресса широко освещала успехи бойцов великого Грегга Поповича, а после поражения не стала сглаживать углы. «Франция шокировала США», «США вылетели с Кубка мира», «Штаты остались без медалей» — это лишь часть заголовков ведущих изданий.
Не пощадили представители СМИ и легенду тренерского цеха, руководившего командой в Китае. Действия Поповича разобрали по деталям, нашли ошибки и тотчас выложили их на стол. Sportingnews критикует коуча за неграмотный скаутинг и незнание соперника. Лидер французов Руди Гобер отыграл более 30 минут, а против него наставник «Сан-Антонио» пытался защищаться маленькой пятёркой. Конечно, вспомнили и провал Кембы Уокера, в которого Поп продолжал верить в концовке. Статья вышла с заголовком «Ключевые ошибки Поповича, которые дорого стоили сборной США».
На удивление, не все СМИ горевали и оплакивали национальную команду. В Солт-Лейк-Сити, к примеру, очень радовались. Но не назло своей команде, а за Руди Гобера. Звезда сборной Франции играет в «Юте» и местные журналисты радовались успеху «своего» баскетболиста. Также сопереживали и Франку Нтиликине с Эваном Фурнье, выступающим за «Никс» и «Мэджик» соответственно.
В Heavy пришли к выводу, что сборной США нужен новый Леброн. Правда, прямо в заголовке автор статьи выразил сомнение в необходимости искать замену тому самому Леброну, побеждавшего на пекинской и лондонской Олимпиадах. Иными словами, к Играм в Токио сборная США нуждается в по-настоящему звёздных игроках. Самых звёздных.
Журналисты спрашивали об этом и самих игроков сборной США, пожертвовавших летним отдыхом и прибывших в расположении сборной, где точно не платят миллионных контрактов. Донован Митчелл не выдержал и вскипел, подарив ярчайшую формулировку про соотечественников.
«Отстойно, что некоторые люди в США не относятся к нам серьёзно. Мы хотели играть, мы здесь», — сказал форвард «Юты».
Обозреватель Yahoo Sports Курт Хелин отметил, что поражени в баскетболе воспринимаются американской спортивной общественностью особенно болезненно. «Когда американский баскетбол не выигрывает золото — когда он не побеждает — это вредит американскому эго. Мы рассматриваем этот вид спорта национальным американским. Баскетбол был изобретен в США, и, как нация, мы доминировали в нём так долго, настолько убедительно, что любое изменение — это шок для системы. Но времена, увы, меняются», — сетует журналист.
Bleacherreport не стесняется называть вещи своими именами и пытается разобраться в «провале» своей сборной. В своей статье журналист издания прошёлся и по тренерскому штабу, и по игрокам, но самое главное, по тем, кто отказался принять участие в Кубке мира. Таких, если кто забыл, было очень много.
Продолжили тему и в Sbnation, где заострили внимание на игре центрового Руди Гобера. Заголовок гласил: «Гоберу даже не понадобился мяч, чтобы сокрушить сборную США».
Авторитетное в баскетбольном мире издание The Ringer попыталось выделиться и не нашло в поражении сборной США сенсации. «Всё предсказуемо», — гласил заголовок на их сайте. Правда, и здесь поражение в тексте названо не иначе как «унизительным». Словом, встречать с цветами в аэропорту игроков вряд ли станут. Да и сами баскетболисты, судя по всему, постараются забыть китайское турне как страшный сон.
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Комментарии1
Баскетбол , Статьи , Эван Фурнье , Руди Гобер , Грегг Попович , Yahoo
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