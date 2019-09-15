Сборная Испании выиграла Кубок мира по баскетболу

Мужская сборная Испании по баскетболу победила команду Аргентины со счетом 95:75 в финале Кубка мира (прежнее название — чемпионат мира). Встреча прошла в Пекине.

На двух групповых этапах обе команды не потерпели ни одного поражения, в полуфинале аргентинцы обыграли французов (80:66), а испанцы оказались сильнее австралийцев (95:88). Ранее в воскресенье сборная Франции стала бронзовым призером турнира, обыграв команду Австралии (67:59).

Команда Испании в 12-й раз играла на Кубке мира, во второй раз став победителем турнира, ранее испанцы выигрывали мировое первенство в 2006 году. Сборная Аргентины в 14-й раз выступала на чемпионате мира, команда во второй раз стала серебряным призером, ранее на турнире 2002 года аргентинцы также стали вторыми, уступив в финале сборной Югославии. Кроме того, на счету сборной Аргентины есть золотые медали первого в истории чемпионата мира, который прошел в 1950 году.

Сборная России вышла во второй групповой раунд Кубка мира, но не смогла пробиться в плей-офф, в итоге заняв 12-е место. По итогам Кубка мира команда Сергея Базаревича завоевала право выступить в квалификационном турнире к Олимпийским играм в Токио, который пройдет в июле 2020 года (место проведения будет определено позднее).

По итогам турнира в Китае сборные Испании и Аргентины обеспечили себе участие в Олимпийских играх 2020 года. Кроме того, путевки на Игры-2020 получили команды Японии (на правах хозяев), Австралии, Ирана, Нигерии, США и Франции. Всего в мужском баскетбольном турнире Олимпийских игр примут участие 12 национальных сборных.