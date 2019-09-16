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У США больше не будет побед в баскетболе? Провал на чемпионате мира — это сигнал 

Чемпионат.com 8 часов назад
У США больше не будет побед в баскетболе?
Фото: fiba.basketball
Американцам нет смысла огорчаться из-за фиаско в Китае, Олимпиаду в Токио они проиграют и с реальной дрим-тим.
Нет-нет, звание Родины баскетбола у США не отнимет никто. Хотя бы потому, что это исторический факт. И мы благодарны американцам за то, что они подарили нам лучшую игру с мячом. Но и отмахиваться от факта, что «звёздно-полосатые» встают на футбольный путь Англии, мы не можем. Английская Премьер-Лига — сильнейший и самый денежный футбольный чемпионат в мире. А вот сборная этой державы… Да, боль.
Улавливаете параллель с НБА? Ребята в Ассоциации не называют финал плей-офф Мировой серией, как это делается в главной бейсбольной лиге, но это подразумевалось изначально. Хотя и здесь всё далеко не так однозначно. Давайте обо всём по порядку.

Чемпион НБА

В составе сборной Испании, завоевавшей накануне золото чемпионата мира, есть две уважаемые персоны, которые приехали в Китай, имея на руках чемпионские перстни. Это наставник «Красной фурии» Серджио Скариоло и лидер дружины — Марк Газоль. И завоевали они их в составе «Торонто Гриззлис». Да, если кто-то не особо силён в географии, Торонто — канадский город. Канадский! И это не хоккей.
Кстати, легендарный хоккейный «Торонто Мэйпл Лифс» в последний раз брал Кубок Стэнли в 1940 году… После этого и бейсбольные их сограждане, и уже даже баскетбольные, главные трофеи лиг добыли. И это тоже прекрасно укладывается в нашу логику. Гегемонов больше нет. Все научились играть во всё. Германия играет в хоккейном финале Олимпийских игр, Швейцария — в финале хоккейного чемпионата мира.

Трофеи НБА

Ну и нельзя не вернуться на несколько месяцев назад, чтобы вспомнить, что MVP сезона стал греческий вундеркинд Яннис Адетокумбо, лучшим новичком — словенец Лука Дончич, лучшим защитником — француз Руди Гобер, а самым прогрессирующим баскетболистом — камерунец Паскаль Сиакам. Не лишне будет напомнить, что именно Гобер стал лучшим игроком четвертьфинала в составе французской дружины, которая отправила США бороться за 5-8 места.

У США были потери в составе

У сборной России они тоже были! Базаревич не мог рассчитывать на парня, который провёл в общей сложности 8 лет в НБА. Помимо Тимофея Мозгова, на чемпионат мира не поехали далеко не последние люди в Евролиге: Алексей Швед, его тёзка Хвостов, Джоэл Боломбой и Дмитрий Кулагин. По факту, топ-4 и железная замена на позицию первого номера. Но билет на Олимпийскую квалификацию парни Базаревича завоевали даже с ребятами, которых и в Европе мало кто знает. И, напомним, что никто из россиян не сачковал, причиной были травмы.
А уж если внимательно взглянуть на ростер сборной Аргентины, которая билась в финале с испанцами, то и в их составе действующих игроков НБА вы не найдёте. И если убрать за скобки 39-летнего Сколу (это кощунственно, но лишь ради статистики), то мы увидим, что это была одна из самых молодых команд Кубка мира. Да, им повезло с сеткой, но насколько вдохновенно они убрали с пути французов, напичканных игроками из НБА, и поставивших на колени сборную США!

Унижение от сербов

Сборная Сербии ехала на чемпионат мира, зная, что для их многолетнего наставника Саши Джорджевича это последний турнир во главе национальной дружины. И тренер не скрывал своих амбиций: «Мы непременно обыграем сборную США. В таком составе мы готовы решать любые задачи». В итоге команда, собранная из игроков НБА и Евролиги, которой прочили место в финале, уступила на предварительном этапе Испании, а в четвертьфинале — Аргентине. Да-да, той самой, без игроков НБА.
Джорджевич, конечно, имел ввиду победу, имеющую медальные последствия. Но встретиться двум фаворитам Кубка мира довелось в утешительном турнире. И сербы сумели достать из себя чуть больше мотивации и нанесли американцам болезненное поражение. Болезненное тем, что именно в таких матчах проявляется характер классной команды. Достать из себя всё, когда на кону не трофей, а престиж… Американцы этого сделать не смогли. Седьмое место можно называть любыми эпитетами.

Баскетбол переезжает в Испанию?

Пока американцы не готовы принять факт того, что на международной арене эра их доминирования проходит. Оно и понятно, идут тренировочные лагеря в НБА, Кубок мира представляется второстепенным турниром, но… Давайте на секундочку вспомним, как в финале лондонской Олимпиады испанцы, почти в том же составе, что и в Китае, только с совсем молодыми братьями Эрнангомес, уступили лишь в концовке банде, за которую играли Коби Брайант, Леброн Джеймс, Крис Пол, Кевин Дюрант и Дуайд Уэйд…
И опасаться в Японии американцам нужно будет не только испанцев, но и французов, сербов, аргентинцев, если Скола доведёт дело до конца. Не следует забывать и об австралийской сборной, которая достойно сражалась в полуфинале, и литовцах, которые пострадали от судейского произвола. Баскетбол, может, и не переезжает конкретно в Испанию, но то, что он больше не собственность США, сомнений не вызывает.
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Комментарии2
Баскетбол , Статьи , Паскаль Сиакам , Джеймс Леброн , Лука Дончич , Джоэл Боломбой , Алексей Швед , Марк Газоль , Дмитрий Кулагин , Крис Пол , Кевин Дюрант , Руди Гобер , Тимофей Мозгов , Коби Брайант , Саша Джорджевич
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