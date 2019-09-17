Баскетболисту Баландину сократили срок дисквалификации

Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и сократил срок дисквалификации баскетболиста Романа Баландина с четырех до двух лет, сообщается на сайте юридической компании SILA International Lawyers.
В решении единоличный арбитр особенно отметил, что это дело является одним из очень немногих, в которых нарушение антидопинговых правил, связанное с не особой субстанцией, было признано непреднамеренным.
В апреле РУСАДА вынесло решение о дисквалификации Баландина на четыре года за нарушение пункта 2.1 Общероссийских антидопинговых правил (наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена). Срок отстранения спортсмена начинался с 19 мая 2017 года. Баландин дебютировал в Единой лиге ВТБ за саратовский «Автодор» в сезоне-2016/17.