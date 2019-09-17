Баскетболисту Баландину сократили срок дисквалификации

CAS сократил срок дисквалификации Романа Баландина за допинг до двух лет

Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и сократил срок дисквалификации баскетболиста Романа Баландина с четырех до двух лет, сообщается на сайте юридической компании SILA International Lawyers.

В решении единоличный арбитр особенно отметил, что это дело является одним из очень немногих, в которых нарушение антидопинговых правил, связанное с не особой субстанцией, было признано непреднамеренным.