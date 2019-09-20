Майкл Джордан продал акции клуба НБА «Шарлотт»

Майкл Джордан продал миноритарный пакет акций клуба НБА «Шарлотт»

Американский бизнесмен, двукратный олимпийский чемпион и шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), Майкл Джордан продал миноритарный пакет акций клуба "Шарлотт", владельцем которого он является.

Об этом сообщает журналист медиакомпании The Action Network Даррен Ровелл в своем Twitter.

Sources: Michael Jordan sold his undisclosed minority piece of the Charlotte Hornets based on a $1.5 Billion valuation. Jordan bought the team 9 1/2 years ago based on a $280 million valuation (65% for $180M) and initially only put up $30 million cash. pic.twitter.com/PfOWL3SN7y— Darren Rovell (@darrenrovell) September 20, 2019

По информации источника, сумма сделки составила $1,5 млрд

Джордан приобрел миноритарную долю в "Шарлотт" 15 июня 2006 года, он стал руководителем команды по баскетбольным операциям. 27 февраля 2010 года Джордан выкупил весь пакет акций "Шарлотт", общая сумма сделки составила за $280 млн, совет управляющих НБА единогласно одобрил операцию.

По итогам завершившегося регулярного чемпионата НБА "Шарлотт" занял девятое место в турнирной таблице Восточной конференции и не смог выйти в плей-офф.