Экс-игрок НБА убит в Далласе

Бывший баскетболист «Мемфис Гриззлиз» и «Нью-Джерси Нетс» Андре Эмметт убит в Далласе (штат Техас, США). Об этом на своей странице в «Твиттере» сообщил обозреватель Шамс Чарания. Обстоятельства происшествия пока неизвестны.

37-летний Эмметт был выбран на драфте-2004 под 35-м номером. Но построить успешную карьеру в НБА ему не удалось. Впервые он пытался закрепиться в лиге в сезоне-2004/05, но тогда он провёл в составе «Мемфиса» восемь матчей. В сезоне-2011/12 он получил ещё один шанс в НБА, но в составе «Нью-Джерси» провёл лишь шесть встреч.

Подавляющую часть карьеры он провёл в клубах Дальнего и Ближнего Востока, а также в Центральной Америке. Так, он выступал в чемпионатах Южной Кореи, Японии, Филиппин, Ливана, Пуэрто-Рико. Также у него был опыт выступлений в Европе. В 2006 году он защищал цвета «Литувос Ритас».