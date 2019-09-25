Кириленко: мы никогда не будем развиваться, как НБА

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко считает, что у российского баскетбола и Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) разные пути развития. «Мы никогда не будем развиваться, как НБА. У нас никогда не будет такого, как в НБА или в студенческом баскетболе. Для кого-то это может стать ударом — как же так, почему мы не стремимся к этому. Потому что у нас свой собственный путь развития. У нас совершенно другая экономическая модель страны. В Америке НБА — это частный коммерческий спорт. У нас — государственная частная программа. Поэтому не стоит даже думать об этом, у нас абсолютно другой путь», — заявила Кириленко в подкасте Wild Sport X Topbasket. Ранее суд взыскал 42,8 млн рублей с экс-главы РФБ Аникеевой.

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