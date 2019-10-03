Стартует сезон баскетбольной Евролиги

Сезон баскетбольной Евролиги с участием трех российских клубов стартует в четверг

Регулярный чемпионат баскетбольной Евролиги стартует в четверг. Участие в турнире примут три российских клуба — московский ЦСКА , подмосковные "Химки" и петербургский "Зенит"

Регулярный чемпионат пройдет в два круга. По его итогам в плей-офф выйдут восемь лучших клубов.

Евролига является главным еврокубковым турниром в мужском баскетболе на континенте. Несмотря на противодействие со стороны Международной федерации баскетбола (FIBA), европейское подразделение которой проводит Лигу чемпионов, лучшие команды остаются в Евролиге.

На предварительном этапе, который завершится 10 апреля, клубы проведут по 34 матча. Финальный турнир Евролиги, где примут участие четыре лучших коллектива, пройдет с 22 по 24 мая 2020 года на "Ланксесс-Арене" в Кельне, которая вмещает более 18 тыс. зрителей. В прошлом сезоне "Финал четырех" проходил в испанской Витории. Победителем турнира стал ЦСКА.

Евролига — приоритет армейцев

Летом ЦСКА покинули ключевые игроки — Серхио Родригес ("Милан"), Кори Хиггинс ("Барселона") и Нандо Де Коло ("Фенербахче"), а новичкам еще необходимо время, чтобы сыграться. Защиту титула армейцы начнут 4 октября гостевой игрой с испанской "Валенсией". Президент клуба Андрей Ватутин осторожен в прогнозах.

"Тот ЦСКА, который выиграл Евролигу, мы делали пять лет. Это очень ровный турнир, 14 из 18 команд будут претендовать на плей-офф. Всем сейчас надо быть терпеливыми и не почивать на лаврах прошлого сезона. Наш приоритет — Евролига", — отметил Ватутин в беседе с корреспондентом ТАСС.

Подмосковные "Химки", по словам руководства, надеются на плей-офф, а проведенная летом работа на трансферном рынке позволяет надеяться на большее. Стартует команда Римаса Куртинайтиса 3 октября домашним матчем против израильского "Маккаби". В команду из Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) вернулся центровой Тимофей Мозгов . Из "Зенита" перешел форвард сборной России Сергей Карасев

Петербургский клуб 4 октября сыграет на выезде в Берлине с местной "Альбой". Первый домашний матч в Евролиге "Зенит" проведет 11 октября против одного из фаворитов нынешнего сезона — испанской "Барселоны".