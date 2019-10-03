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Сезон баскетбольной Евролиги с участием трех российских клубов стартует в четверг 

ТАСС + ещё 21 3 октября 2019
Стартует сезон баскетбольной Евролиги
Фото: РИА Новости
Регулярный чемпионат баскетбольной Евролиги стартует в четверг. Участие в турнире примут три российских клуба — московский ЦСКА, подмосковные "Химки" и петербургский "Зенит".
Регулярный чемпионат пройдет в два круга. По его итогам в плей-офф выйдут восемь лучших клубов.
Евролига является главным еврокубковым турниром в мужском баскетболе на континенте. Несмотря на противодействие со стороны Международной федерации баскетбола (FIBA), европейское подразделение которой проводит Лигу чемпионов, лучшие команды остаются в Евролиге.
На предварительном этапе, который завершится 10 апреля, клубы проведут по 34 матча. Финальный турнир Евролиги, где примут участие четыре лучших коллектива, пройдет с 22 по 24 мая 2020 года на "Ланксесс-Арене" в Кельне, которая вмещает более 18 тыс. зрителей. В прошлом сезоне "Финал четырех" проходил в испанской Витории. Победителем турнира стал ЦСКА.
Евролига — приоритет армейцев
Летом ЦСКА покинули ключевые игроки — Серхио Родригес ("Милан"), Кори Хиггинс ("Барселона") и Нандо Де Коло ("Фенербахче"), а новичкам еще необходимо время, чтобы сыграться. Защиту титула армейцы начнут 4 октября гостевой игрой с испанской "Валенсией". Президент клуба Андрей Ватутин осторожен в прогнозах.
"Тот ЦСКА, который выиграл Евролигу, мы делали пять лет. Это очень ровный турнир, 14 из 18 команд будут претендовать на плей-офф. Всем сейчас надо быть терпеливыми и не почивать на лаврах прошлого сезона. Наш приоритет — Евролига", — отметил Ватутин в беседе с корреспондентом ТАСС.
Подмосковные "Химки", по словам руководства, надеются на плей-офф, а проведенная летом работа на трансферном рынке позволяет надеяться на большее. Стартует команда Римаса Куртинайтиса 3 октября домашним матчем против израильского "Маккаби". В команду из Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) вернулся центровой Тимофей Мозгов. Из "Зенита" перешел форвард сборной России Сергей Карасев.
Другие подписания подмосковной команды тоже выглядят солидно для Европы. В "Химки" перешли форвард Джереми Эванс из турецкой "Дарюшшафаки", защитник немецкой "Баварии" Стефан Йович, разыгрывающий литовского "Ритаса" Крис Крамер. Также состав команды пополнили защитник клуба НБА "Нью-Орлеан" Дайрис Бертанс и форвард "Голден Стэйт" Йонас Жеребко.
"Зенит" дебютирует в главном европейском турнире, поэтому серьезных целей не ставит. Команду усилил опытный мексиканский центровой Густаво Айон, проведший последние пять сезонов в составе испанского "Реала", американский форвард "Валенсии" Уилл Томас, форвард Андрей Зубков из "Химок". Также в "Зенит" перешел один из лучших разыгрывающих Единой лиги ВТБ и основной игрок сборной России Дмитрий Хвостов ("Локомотив-Кубань").
Петербургский клуб 4 октября сыграет на выезде в Берлине с местной "Альбой". Первый домашний матч в Евролиге "Зенит" проведет 11 октября против одного из фаворитов нынешнего сезона — испанской "Барселоны".
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Комментарии
Баскетбол , Андрей Ватутин , Густаво Айон , Уилл Томас , Сергей Карасев , Андрей Зубков , Серхио Родригес , Римас Куртинайтис , Крис Крамер , Стефан Йович , Дмитрий Хвостов , Джереми Эванс , Тимофей Мозгов , Зенит , Реал , Локомотив , ЦСКА , ИТАР-ТАСС
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