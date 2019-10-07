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Звезду НБА обокрали на €500 тысяч 

Газета.Ru 15 часов назад
Звезду НБА обокрали на €500 тысяч
Фото: globallookpress.com
Звезду клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Оклахома Сити-Тандер" Денниса Шредера обокрали более чем на €500 тыс. Об этом сообщает Spiegel.
По информации источника, в ночь на субботу в дом спортсмена, находящийся в пригороде Брауншвейга, Германия, проникли грабители, которые вынесли оттуда деньги и украшения на круглую сумму.
Грабители взломали дверь, после чего обнесли все комнаты, вынеся оттуда ценные вещи.
Ранее сообщалось, что известный американский рэпер Дрейк одолжил клубу НБА свой самолет.
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Баскетбол , Деннис Шредер
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