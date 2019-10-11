«Зенит» крупно уступил «Барселоне», набрав в последней четверти 7 очков

В Санкт-Петербурге завершился матч второго тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором местный «Зенит» принимал «Барселону». Хозяева неплохо начали встречу и выиграли первую четверть с минимальным преимуществом — 20:19. К большому перерыву каталонцы сумели выйти вперёд — 43:40.

В третьем игровом отрезке «Зенит» продолжал навязывать борьбу фаворитам. Но в заключительной четверти «Барселона» взвинтила темп, в то время как петербуржцы совершенно провалили игру в атаке набрав за десять минут только семь баллов. Результатом этого стало поражение с разгромным счётом — 63:87.