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«Зенит» крупно уступил «Барселоне», набрав в последней четверти 7 очков 

Чемпионат.com + ещё 13 11 октября 2019
«Зенит» крупно уступил «Барселоне»
Фото: РИА Новости
В Санкт-Петербурге завершился матч второго тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором местный «Зенит» принимал «Барселону». Хозяева неплохо начали встречу и выиграли первую четверть с минимальным преимуществом — 20:19. К большому перерыву каталонцы сумели выйти вперёд — 43:40.
В третьем игровом отрезке «Зенит» продолжал навязывать борьбу фаворитам. Но в заключительной четверти «Барселона» взвинтила темп, в то время как петербуржцы совершенно провалили игру в атаке набрав за десять минут только семь баллов. Результатом этого стало поражение с разгромным счётом — 63:87.
Лучшим в составе российской команды стал Евгений Воронов, набравший 10 очков. У «Барселоны» 24 очка набрал Кайл Курич, дабл-дабл из 17 очков и 10 подборов оформил Никола Миротич.
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