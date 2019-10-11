«Химки» обыграли «Басконию» в Евролиге, «Зенит» уступил «Барселоне»

Противостояние российских и испанских клубов во втором туре регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги завершилось вничью: стороны одержали по одной победе.

Баскетбольный клуб «Химки» на «Арене Мытищи» взял верх над «Басконией» — 79:76 (27:17, 16:22, 19:16, 17:21).

У гостей лучшие показатели результативности у Торнике Шенгелии (18 очков и 10 подборов) и Пьерриа Хенри (16 очков и пять перехватов).

Петербургский «Зенит» также на своей площадке проиграл «Барселоне», провалив заключительную четверть матча — 63:87 (20:19, 20:24, 16:16, 7:28).

В составе «сине-бело-голубых» лишь Евгений Воронов смог набрать 10 очков (все остальные игроки команды — меньше).

По иронии судьбы, самым результативным игроком в составе «Барсы» стал Кайл Курич (24 очка), ещё в прошлом сезоне выступавший за «Зенит». Никола Миротич набрал 17 очков, добавив к ним 10 подборов.

Другие матчи второго игрового дня второго тура Евролиги принесли следующие результаты: «Анадолу Эфес» (Турция) — «Альба» (Берлин, Германия) — 106:105.

После двух туров без потерь идут пять клубов, среди которых московский ЦСКА и подмосковные «Химки». У «Зенита» два поражения в двух встречах с общей разницей забитых и пропущенных очков «минус 44».

В третьем туре регулярного сезона Евролиги 17 октября ЦСКА на своей площадке на арене «Мегаспорт» сыграет с «Химками», а «Зенит» 18-го числа встретится в гостях с греческим «Олимпиакосом».

«Армейцы» во втором туре победили на своей площадке немецкую «Баварию», писал ранее News.ru.