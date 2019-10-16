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Домани осудили на шесть лет колонии за мошенничество 

Вести.Ru + ещё 24 2 часа назад
Российский баскетболист сел на 6 лет
Фото: РИА Новости
Бывший баскетболист сборной России и исполнительный директор Российской федерации баскетбола Дмитрий Домани осужден Чертановским судом города Москвы на шесть лет колонии общего режима за хищение 44 миллионов рублей. Ранее прокурор просил для него 3,5 года.
Решение судьи Людмилы Зиньковской было следующим: "Признать Домани виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ… Путем частичного сложения назначить ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима".
Напомним, что ранее Вести.Ru сообщали о том, что в 2014-2015 годах Домани вместе с президентом РФБ Юлией Аникеевой и главным бухгалтером Михаилом Кочаряном мошенническим способом присвоили себе 127 миллионов рублей.
Аникеева ранее получила приговор в 4,5 года колонии общего режима, но скрылась от следствия и находится в розыске. Кочарян умер и в его отношении производство прекращено. Еще один фигурант дела — бухгалтер Елена Силина в 2017 году за пособничество получила 3,5 года колонии.
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Комментарии
Баскетбол , Прочее , Юлия Аникеева , Дмитрий Домани , Михаил Кочарян , Елена Силина , СБОРНАЯ РОССИИ , ФСИН
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