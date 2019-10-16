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Экс-баскетболиста сборной РФ осудили за хищение миллионов 

Рамблер 4 часа назад
Экс-баскетболиста осудили за хищение миллионов
Фото: ТАСС
Чертановский районный суд Москвы признал бывшего баскетболиста сборной России Дмитрия Домани виновным по делу о мошенничестве на 44 миллиона рублей. Об этом сообщает агентство «Москва».
Суд установил, что преступление было совершено, когда Домани занимал пост исполнительного директора Российской федерации баскетбола (РФБ).
Как сообщал «Рамблер», следователи пришли к выводу, что Домани и его сообщники — бывший президент РФБ Юлия Аникеева и бывший главный бухгалтер Михаил Кочарян — похитили у организации деньги.
Следователи выяснили, что эти люди осуществляли контроль за четырьмя индивидуальными предпринимателями (ИП), которые не вели реальной финансово-хозяйственной деятельности.
С ИП заключались фиктивные гражданско-правовые договоры на организацию фуршетов, банкетов и других праздников. После этого на их банковские счета переводили деньги, которые сообщники обналичивали и делили между собой.
Следователи считают, что преступления совершались с февраля 2014-го по август 2015 года. В декабре 2015-го новое руководство РФБ во время аудита выявило преступную схему.
В 2016 году бывшему баскетболисту предъявили обвинение по трем эпизодам особо крупного мошенничества, затем его объявили в розыск по каналам Интерпола. В марте 2018-го Домани задержали правоохранительные органы Черногории, позже его экстрадировали в Россию. Вину он не признавал.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Комментарии
Баскетбол , Юлия Аникеева , Михаил Кочарян , СБОРНАЯ РОССИИ , Интерпол
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