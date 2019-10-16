Экс-баскетболиста осудили за хищение миллионов

Экс-баскетболиста сборной РФ осудили за хищение миллионов

Чертановский районный суд Москвы признал бывшего баскетболиста сборной России Дмитрия Домани виновным по делу о мошенничестве на 44 миллиона рублей. Об этом сообщает агентство «Москва».

Суд установил, что преступление было совершено, когда Домани занимал пост исполнительного директора Российской федерации баскетбола (РФБ).

Как сообщал «Рамблер», следователи пришли к выводу, что Домани и его сообщники — бывший президент РФБ Юлия Аникеева и бывший главный бухгалтер Михаил Кочарян — похитили у организации деньги.

Следователи выяснили, что эти люди осуществляли контроль за четырьмя индивидуальными предпринимателями (ИП), которые не вели реальной финансово-хозяйственной деятельности.

С ИП заключались фиктивные гражданско-правовые договоры на организацию фуршетов, банкетов и других праздников. После этого на их банковские счета переводили деньги, которые сообщники обналичивали и делили между собой.

Следователи считают, что преступления совершались с февраля 2014-го по август 2015 года. В декабре 2015-го новое руководство РФБ во время аудита выявило преступную схему.