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Баскетболистки УГМК успешно стартовали в Евролиге 

Вести.Ru + ещё 8 16 октября 2019
Баскетболистки УГМК успешно стартовали в Евролиге
Фото: баскетбольный клуб УГМК
Екатеринбургский клуб УГМК с победы начал выступление в групповом этапе женской Евролиги. Баскетболистки из Екатеринбурга выиграли в гостях у бельгийской команды "Касторс Брен" с преимуществом в 8 очков.
УГМК выиграли три первых четверти 27:13, 24:15, 21:24. В четвертом периоде хозяйки паркета сократили отставание 27:15. В итоге победа команды из Екатеринбурга 87:79. У победительниц самыми результативными стали Мария Вадеева (22 очка, 10 подборов) и Бриттни Грайнер (20 очков, 8 подборов).
Курское "Динамо" также победило в первой встрече. Динамовки нанесли поражение французскому АСВЕЛу 79:64.
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