Госканал КНР пообещал «возмездие» комиссионеру НБА

Китайский госканал пообещал «возмездие» комиссионеру НБА Сильверу

Государственная китайская телевизионная сеть China Central Television объявила, что комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер должен ответить за свои лживые слова, передает The New York Times.

На телевидении назвали лживыми слова Сильвера о том, что китайское правительство попросило его уволить генерального менеджера "Рокетс" Дэрила Мори, который поддержал протесты за демократию в Гонконге в этом месяце.

СМИ информировали, что Мори написал в своем Twitter сообщение в поддержку Гонконга, что вызвало крупный скандал между НБА и Китаем.

Ранее комиссионер НБА назвал финансовые потери от ссоры с Китаем существенными.