«В России нищета, но мы тут ни при чем»

Понкрашов — о подаренном авто: «В России есть нищета, кто-то болеет. Но мы в этом не виноваты»

Баскетболист петербургского «Зенита» и сборной России Антон Понкрашов заявил, что не видит ничего предосудительного в материальном поощрении спортсменов государством за достижения на международном уровне.

За третье место на Олимпиаде-2012 российские баскетболисты получили от правительства страны автомобили Audi A6.

«Когда турки заняли второе место (на ЧМ-2010. — Sport24), игрокам дали по миллиону долларов. Есть много примеров, когда люди просто отбирались на чемпионаты Европы, а им дарили дома и квартиры. Почему-то думают, что такое происходит только в России. Мы выиграли третье место, а нам подарили по машине. Что это такое?! Тебе же не просто так дарят машину, а за то, что ты помог России завоевать какую-то медаль на каких-то соревнованиях.