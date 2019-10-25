Игрок НБА дисквалифицирован за допинг 

Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Финикс Санз" Деандре Эйтон дисквалифицирован на 25 матчей регулярного чемпионата за нарушение антидопинговых правил, передает РИА "Новости".
Как сообщается на официальном сайте НБА, в допинг-тесте спортсмена был обнаружен диуретик.
Эйтон принес извинения за сложившуюся ситуацию и отметил, что запрещенное вещество попало в его организм случайно. Он заявил, что проведет работу с профсоюзом игроков НБА, чтобы подать апелляцию на дисквалификацию.
Эйтон является первым номером драфта-2018. В прошлом сезоне он принял участие в 71 матче регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем 16,3 очка и собирая 10,3 подбора.
Ранее сообщалось, что боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Нейт Диаз не смог пройти допинг тест из-за запрещенных веществ.