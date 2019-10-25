Легенда НБА предложил заткнуться вице-президенту США

Легенда НБА предложил вице-президенту США заткнуться

Во время своего выступления политик прокомментировал твит генерального менеджера "Хьюстон Рокетс" Дэрила Мори в октябре написал в поддержку протестующих против демократии в Гонконге. Высказывание функционера вызвали негативную реакцию в Китае и поставили под удар сотрудничество НБА в регионе.

Пенс заявил, что тренеры и игроки очень активно выступают с критикой президента США Дональда Трампа , однако в конфликте с Китаем стараются отмалчиваться и вводят жесткую политическую самоцензуру.

В ответ на это Баркли предложил вице-президенту заткнуться.

"Пенс должен заткнуться. Все американские компании ведут бизнес в Китае", — сказал член Зала славы НБА.

Ранее сообщалось, что китайское государственное ТВ не будет транслировать игры НБА.