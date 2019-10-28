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У «Лейкерс» появился новый лидер? Супермену платят копейки, а он затмил Леброна 

Чемпионат.com + ещё 4 4 часа назад
У «Лейкерс» появился новый лидер?
Фото: Sean M. Haffey/Getty Images
В Лос-Анджелесе рисковали, подписывая проблемного игрока, в итоге могут сорвать джек-пот.
«Лос-Анджелес Лейкерс» предсказуемо обыграли «Шарлотт Хорнетс» (120:101) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА. Сразу три игрока «Лейкерс» оформили дабл-дабл: Энтони Дэвис (29 очков и 14 подборов), Леброн Джеймс (20 очков и 12 передач) и Дуайт Ховард (16 очков и 10 подборов). Джеймс и Дэвис уже давно приучили всех к подобной персональной статистике, а вот Ховард приятно удивил. Может быть, у клуба из Лос-Анджелеса есть шанс сформировать «Большое трио»?
Последние сезоны карьеры Дуайта Ховарда сложно охарактеризовать в положительном тоне. Постоянная смена клубов, обвинения в «токсичности» и негативном влиянии на раздевалку, травмы, скандалы вне баскетбольной площадки (например, обвинения в сексуальных домогательствах со стороны трансгендера) привели к тому, что Дуайт стал фактически невостребованным в НБА. В межсезонье «Вашингтон» обменял Ховарда в «Мемфис» в качестве балласта. «Гриззлис» тоже не были заинтересованы в сотрудничестве с Дуайтом и выкупили его контракт. По большому счёту, «Лейкерс» дали Ховарду последний шанс закрепиться в НБА. К тому же, не обошлось и без вспомогательных обстоятельства. Дуайт вряд ли бы оказался в «Лейкерс», если бы центровой Демаркус Казинс не разорвал крестообразные связки на тренировке.
Символично, что Ховард перезапускает карьеру в месте, с которого началось его стремительное падение. Дуайт был суперзвездой НБА в стартовых восьми сезонах карьеры в «Орландо». Он пять раз включался в первую сборную сезона, трижды признавался лучшим оборонительным игроком лиги, был постоянным участником Матча звезд. Однако Дуайт так и не смог выиграть титул с «Мэджик». В погоне за перстнями он решил объединиться с Коби Брайантом в «Лейкерс». В Лос-Анджелесе Ховард пробыл всего год. Он конфликтовал с Брайантом и следующим летом отправился в «Хьюстон». В Техасе Ховард задержался на три года, но тоже не снискал большого успеха. К тому же, он не поладил с лидером «Рокетс» Джеймсом Харденом.
Ховард покинул «Хьюстон» в межсезонье-2016. С тех пор в его карьере началась настоящая чехарда. Он каждый год менял команды. «Атланта», «Шарлотт», обмен в «Бруклин» и мгновенное отчисление из команды, «Вашингтон», обмен в «Мемфис» и опять отчисление. В конце концов, судьба занесла Дуайта обратно в «Лейкерс». Здесь уже нет Коби Брайанта, да и амбиции у Ховарда стали попроще. По крайней мере, риск конфликта с Леброном или Дэвисом не выглядит таким уж вероятным. Да и «Лейкерс» могут отчислить Ховарда при первом же признаке появления неприятностей. Его контракт на 2,6 млн долларов становится гарантированным только 7 января. Ховард заверил «Лейкерс», что готов к ограниченной роли и не будет провоцировать конфликты. По данным инсайдера ESPN Рамоны Шелберн, Энтони Дэвис сыграл весомую роль в решении клуба подписать Дуайта. «Дуайт Ховард стал игроком „Лейкерс“ во многом из-за того, что Энтони Дэвис не хочет играть на позиции центрового. Дэвис не хочет играть против больших центровых Западной конференции. Ему нужно, чтобы рядом с ним был большой парень, который возьмет на себя противостояние с Николой Йокичем, Юсуфом Нуркичем и остальными. Энтони Дэвис не хочет сам делать это, поэтому он сыграл весомую роль в решении клуба подписать Дуайта», — отметила Шелберн. Какую пользу может принести Ховард на площадке? Стоит начать с того, что Дуайт был весьма продуктивным игроком, даже когда постоянно менял клубы. Он потерял статус участника Матча звезд после 2014 года, но своё дело выполнял исправно. Ховард набирал средний дабл-дабл в 14 из 15 сезонов карьеры. Единственный раз, когда он не сделал этого пришёлся на сезон 2018/19 за «Вашингтон» (12,8 очков и 9,2 подбора). Виной тому травма. Дуайт сыграл всего 9 матчей из-за проблем со спиной.
Сейчас Дуайт здоров. Целесообразно рассмотреть его последний полноценный сезон-2017/18 в «Шарлотт», Ховард провел 81 матч в регулярном чемпионате, набирая в среднем 16,6 очков, 12,5 очков и 1,6 блок-шота. Более чем достойный результат для центрового. Да, это не его пиковые отрезки карьеры в «Орландо» со статистикой 20-14-2, но глупо отрицать полезность Дуайта.
Второй старт в «Лейкерс» у Ховарда получился неоднозначным, но многообещающим. В первых двух играх главный тренер Фрэнк Вогель доверил Дуайту менее 20 минут. Он набрал 3 очка и 6 подборов против «Клипперс» и 2 очка и 7 подборов против «Юты». В матче против «Шарлотт» Ховард провел на паркете 23 минуты. За это время он записал на свой счёт 16 очков (при идеальной точности 8/8 с игры), 10 подборов и 4 блок-шота.
Дуайт стал лучшим в составах обеих команд по рейтингу «плюс-минус» (+23). Делать глобальные выводы после 3 матчей регулярного чемпионата и одной успешной игры Ховарда ещё слишком рано. Однако можно утверждать, что Ховард способен принести пользу, если ему будут доверять значимое игровое время. Дуайт не претендует на возвращения статуса участника Матча звезд, но он оказывает положительное влияние на обоих концах площадки. Как ни крути, Ховард трижды признавался лучшим по игре в защите в НБА. Свои навыки он ещё полностью не растерял. Изначально предполагалось, что у «Лейкерс» потенциально может образоваться «Большое трио» в лице Леброна Джеймса, Энтони Дэвиса и Демаркуса Казинса, если последний успешно оправится после травмы ахилла, полученной в январе 2018 года. Судьба оказалась жесткой к Казинсу. Он получил новую тяжелейшую травму, которая ставит под вопрос его дальнейшую карьеру в НБА. Подписание Ховарда стало экстренной мерой, причём не без сопутствующих рисков. Но что мешает Дуайту провести очередной продуктивный сезон? Талант всё ещё при нём. Главное, чтобы он избегал проблем с трудовой этикой и получал стабильные минуты в ротации, тогда глядишь у «Лейкерс» действительно получится образовать «Большое трио».
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Теги:
Баскетбол , Статьи , Энтони Дэвис , Джеймс Леброн , Фрэнк Вогель , Джеймс Харден , Дуайт Ховард , Коби Брайант
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