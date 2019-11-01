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«Майами» обыграл «Атланту» в матче НБА 

Газета.Ru + ещё 3 4 часа назад
«Майами» обыграл «Атланту» в матче НБА
Фото: ТАСС
"Майами Хит" обыграл "Атланту Хоукс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча завершилась со счетом 97:106.
Наибольшее количество очков в матче набрал разыгрывающий "Хит" Кендрик Нанн, который получил за матч 28 баллов. Также отличились Тайлер Хирро (17 очков) и Мейерс Леонард — 16.
У "Хоукс" самым результативным игроком стал Джабари Паркер — 28 очков. Деандре Бембри оформил дабл-дабл из 18 очков и 10 подборов.
Ранее сообщалось, что центровой "Филадельфии" и игрок "Миннесоты" наказаны за драку.
НБА. Регулярный чемпионат"Атланта" — "Майами" — 97:106 (26:30, 20:22, 29:33, 22:21)
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Теги:
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