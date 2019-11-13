Мозгов рассказал о своей недвижимости в США

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
"Опозорил себя и весь наш спорт"
"Опозорил себя и весь наш спорт"
MMA
"Локомотив" оценил братьев Миранчуков в €100 млн
"Локомотив" оценил братьев Миранчуков в €100 млн
Футбол
Глава UFC Russia сравнил Хабиба с легендарным боксёром
Глава UFC Russia сравнил Хабиба с легендарным боксёром
MMA
Макгрегора назвали «позором ММА»
Макгрегора назвали «позором ММА»
MMA
8 ноября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Ахмат
Ахмат
0 0
Урал Урал
8 ноября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Норвич Сити
Норвич Сити
0 2
Уотфорд Уотфорд
8 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
1 1
Леганес Леганес
8 ноября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Кёльн
Кёльн
1 2
Хоффенхайм Хоффенхайм
9 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Рубин
Рубин
0 1
Динамо М Динамо М
Ростов
Ростов
1 2
Тамбов Тамбов
Спартак М
Спартак М
2 0
Крылья Советов Крылья Советов
9 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Челси
Челси
2 0
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Бёрнли
Бёрнли
3 0
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Саутгемптон
Саутгемптон
1 2
Эвертон Эвертон
9 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Алавес
Алавес
3 0
Вальядолид Вальядолид
Валенсия
Валенсия
2 0
Гранада Гранада
Эйбар
Эйбар
0 4
Реал Мадрид Реал Мадрид
9 ноября

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Падерборн 07
Падерборн 07
0 1
Аугсбург Аугсбург
Майнц
Майнц
2 3
Унион Унион
Герта
Герта
2 4
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
10 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Оренбург
Оренбург
0 0
Уфа Уфа
Арсенал
Арсенал
0 1
Зенит Зенит
Сочи
Сочи
2 3
ЦСКА ЦСКА
10 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
3 1
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
2 1
Астон Вилла Астон Вилла
Ливерпуль
Ливерпуль
3 1
Манчестер Сити Манчестер Сити
10 ноября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Мальорка
Мальорка
3 1
Вильярреал Вильярреал
Атлетик Б
Атлетик Б
2 1
Леванте Леванте
Атлетико М
Атлетико М
3 1
Эспаньол Эспаньол
10 ноября

Бундеслига

3 из 3
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
3 1
Вердер Вердер
Вольфсбург
Вольфсбург
0 2
Байер Байер
Фрайбург
Фрайбург
1 0
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф

Баскетболист Мозгов рассказал о своей недвижимости в США 

RT на русском + ещё 1 13 ноября 2019
Мозгов рассказал о своей недвижимости в США
Фото: РИА Новости
Центровой «Химок» Тимофей Мозгов рассказал о приобретённой им в Соединённых Штатах недвижимости.
«У русских повелось, что если появляется возможность, надо сразу накупить недвижимости — как можно больше квартир и домов», — цитирует игрока «Советский спорт».
По его словам, он думал, что при покупке недвижимости впоследствии сможет сдавать её или продать. Тем не менее по приезде в НБА его отговорили от этого решения.
«Тем не менее, именно дом в Калифорнии показался неплохим вложением средств. Мы купили его, когда я выступал за «Лейкерс». Приятно иметь собственный угол, где ты — хозяин, а не временный гость. Важен был не статус района, а чтобы просто все нравилось и было близко ездить на тренировки. До Беверли Хиллс от нас — час на машине. Но место хорошее», — добавил Мозгов.
Ранее Мозгов прокомментировал ситуацию с бывшим баскетболистом сборной России Дмитрием Домани, который был осуждён на шесть лет лишения свободы.
Лучшие моменты Премьер-лиги
RT на русском: последние новости
Мозгов — об американском гражданстве Малкина: со вторым паспортом действительно удобнее Мозгов — об американском гражданстве Малкина: со вторым паспортом действительно удобнее «Хьюстон» победил «Клипперс» в матче НБА, Харден набрал 47 очков «Хьюстон» победил «Клипперс» в матче НБА, Харден набрал 47 очков Карри отреагировал на слова Джордана о Зале славы Карри отреагировал на слова Джордана о Зале славы
Комментарии 
Теги:
Баскетбол , Дмитрий Домани , Тимофей Мозгов , СБОРНАЯ РОССИИ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Опозорил себя и весь наш спорт»
«Опозорил себя и весь наш спорт» 1
Глава UFC Russia сравнил Хабиба с легендарным боксёром
Глава UFC Russia сравнил Хабиба с легендарным боксёром
Макгрегора назвали «позором ММА»
Макгрегора назвали «позором ММА»
В УЕФА оценили Дзюбу
В УЕФА оценили Дзюбу
Анри возглавил «Монреаль Импакт»
Анри возглавил «Монреаль Импакт»
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Турнир по карате завершился массовой дракой
02:28
Турнир по карате завершился массовой дракой
Летние виды спорта
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
01:05
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
Зимние виды спорта Статьи
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
00:39
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
Футбол
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
00:43
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
MMA
«Дзюба стал настоящим королем России»
00:44
«Дзюба стал настоящим королем России»
Футбол
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
03:49
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
Футбол
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
02:57
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение