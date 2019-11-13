Мозгов рассказал о своей недвижимости в США

Центровой «Химок» Тимофей Мозгов рассказал о приобретённой им в Соединённых Штатах недвижимости.
«У русских повелось, что если появляется возможность, надо сразу накупить недвижимости — как можно больше квартир и домов», — цитирует игрока «Советский спорт».
По его словам, он думал, что при покупке недвижимости впоследствии сможет сдавать её или продать. Тем не менее по приезде в НБА его отговорили от этого решения.
«Тем не менее, именно дом в Калифорнии показался неплохим вложением средств. Мы купили его, когда я выступал за «Лейкерс». Приятно иметь собственный угол, где ты — хозяин, а не временный гость. Важен был не статус района, а чтобы просто все нравилось и было близко ездить на тренировки. До Беверли Хиллс от нас — час на машине. Но место хорошее», — добавил Мозгов.
Ранее Мозгов прокомментировал ситуацию с бывшим баскетболистом сборной России Дмитрием Домани, который был осуждён на шесть лет лишения свободы.