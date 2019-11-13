Баскетболист Мозгов рассказал о своей недвижимости в США

Центровой «Химок» Тимофей Мозгов рассказал о приобретённой им в Соединённых Штатах недвижимости.

«У русских повелось, что если появляется возможность, надо сразу накупить недвижимости — как можно больше квартир и домов», — цитирует игрока «Советский спорт».

По его словам, он думал, что при покупке недвижимости впоследствии сможет сдавать её или продать. Тем не менее по приезде в НБА его отговорили от этого решения.