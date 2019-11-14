Мозгов рассказал о преимуществах гражданства США

Российский чемпион НБА рассказал о преимуществах получения гражданства США

«Я никогда не понимал, почему у нас думают, что если человек получил второй паспорт, то он предал родину. Гражданство США просто очень удобно, хотя бы в плане путешествий — не надо делать визы в большинство стран», — заявил Мозгов.

Баскетболист отметил, что обходится без американского паспорта, но имеет грин-карту, которая позволяет въезжать в США на любой срок. Также россиянин рассказал, что владеет домом в Калифорнии.

В октябре стало известно о получении Малкиным американского паспорта. Позже 33-летний форвард сообщил, что гражданство Соединенных Штатов позволяет ему и его семье решать ряд бытовых и социальных проблем.

В июле этого года Мозгов начал выступать за «Химки». До этого он подписал контракт с клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Шарлотт Хорнетс», затем его обменяли в «Орландо Мэджик», но ни за одну из команд он так и не сыграл. Последний раз центровой выходил на паркет в апреле 2018 года, тогда он выступал за «Бруклин Нетс».