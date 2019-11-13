Баскетболист Лимонов дисквалифицирован на четыре года за допинг

Российская федерация Баскетбола (РФБ) дисквалифицировала на четыре года Артема Лимонова за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Отсчет дисквалификации идет с 9 января 2017 года. 21-летний Лимонов отстранен за нарушение п. 2.1 Общероссийских антидопинговых правил ("Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена"). Лимонов выступал за молодежные команды саратовского "Автодора" и красноярского "Енисея".

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