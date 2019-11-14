Игрок НБА требовал удалить своего отца с матча

Игрок НБА требовал у арбитров удалить своего отца с матча

Austin Rivers wanted the officials to give his dad a technical, and they did 😂 pic.twitter.com/f0HKzePTOk— Dime (@DimeUPROXX) 14 ноября 2019 г. Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Хьюстон» Остин Риверс требовал у судьи технического фола для своего отца, главного тренера «Лос-Анджелес Клипперс» Дока Риверса.

В итоге Док Риверс был удалён за споры с арбитрами за полторы минуты до конца матча. После этого Остин Риверс помахал своему отцу на прощание.

Встреча закончилась победой «Хьюстона» со счетом 102:93.

Ранее игрока клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит» Диона Уэйтерса отстранили на 10 игр за то, что он переел мармелад и не смог принять участие в матче, писал News.ru.