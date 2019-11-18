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Защитник сборной России получил перелом лицевой кости 

Просто Про Спорт 33 минуты назад
Защитник сборной России получил перелом лицевой кости
Фото: РИА Новости
Защитник баскетбольного клуба «Нижний Новгород» и сборной России Евгений Бабурин сломал лицевую кость. Об этом информирует официальный сайт волжан. Травму, привлекшую к печальным последствиям, Бабурин получил в третьей десятиминутке встречи с польским клубом «Зелена Гура» (82:87). Из-за повреждения Евгений не сумел доиграть матч до конца.
Медики установили, что у Бабурина перелом кости лицевого отдела черепа. Сроки восстановления станут ясны после более глубокого обследования. Из шести стартовых матчей Единой лиги ВТБ «Нижний Новгород» выиграл три. Бабурин в среднем за матч набирал 6,2 очка, а также делал 2,3 подбора и отдавал 2,7 результативной передачи.
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Теги:
Баскетбол , Евгений Бабурин , СБОРНАЯ РОССИИ
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