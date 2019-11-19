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Вучевич и Харден признаны лучшими игроками недели в НБА 

ТАСС + ещё 5 17 часов назад
Вучевич и Харден признаны лучшими игроками недели в НБА
Фото: © AP Photo/Andy Clayton- King
Центровой "Орландо" Никола Вучевич и защитник "Хьюстона" Джеймс Харден признаны лучшими игроками четвертой недели в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает пресс-служба НБА.
Вучевич стал лучшим в Восточной конференции. "Орландо" одержал три победы в трех матчах. Вучевич в среднем набирал 21,7 очка, делал 14 подборов и 4 передачи.
Харден стал лучшим в Западной конференции. "Хьюстон" одержал четыре победы в четырех матчах. Средние показатели Хардена составили 44,8 очка, 5,8 подбора и 6,8 передачи.
"Орландо" занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав шесть побед и потерпев семь поражений. "Хьюстон" идет вторым на Западе, имея 10 побед и три поражения.
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Теги:
Баскетбол , Никола Вучевич , Джеймс Харден
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