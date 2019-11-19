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Харден идёт на вечный рекорд НБА. А ведь Борода провалил старт сезона 

Чемпионат.com 7 часов назад
Харден идёт на вечный рекорд НБА
Фото: Scott Halleran/Getty Images
Лидер «Хьюстона» превосходит график одного из главных достижений легендарного Уилта Чемберлена.
Защитник «Хьюстона» Джеймс Харден набрал 36 очков за 33 минуты в матче регулярного чемпионата НБА против «Портленда» (132:108). Дело в том, что для Джеймса такая результативность даже маловата. В среднем за сезон-2019/20 Харден записывает на свой счет 39,2 очка, 5,6 подбора и 7,6 передач.
Харден вполне реально может набрать как минимум 40 очков в среднем за сезон. Ранее эту отметку в истории НБА покорял только Уилт Чемберлен. Легендарный центровой в среднем набирал 50,4 очка в сезоне-1961/62 в составе «Филадельфии Уорриорз». Он достиг очередного безумного показателя результативности (44,8 очков) в следующем сезоне, когда команда переехала в новый город и была переименовала в «Сан-Франциско Уорриорз». Как подметил журналист Bleacher Report Келли Скалетта, с расчетом на 48 минут Харден набирает даже больше очков, чем Чемберлен в своих легендарных сезонах. Уилт проводил на паркете 48,5 минут в сезоне-1961/62. То есть Чемберлен играл без замен, в том числе и в овертаймах. Именно огромным количеством игрового времени во многом обусловлена такая высокая результативности Чемберлена. Кроме того, он совершал 39,4 броска с игры и 17,0 штрафных. Джеймс бросает 25,4 раза с игры и 14,5 с линии штрафного броска. Это меньше, чем у Чемберлена. Стоит сделать скидку, что в эпоху Уилта не было трёхочкового броска, но вряд ли бы центровой часто и эффективно атаковал с дальней дистанции в ту эпоху.
Скалетта привёл данные по итогам 12 матчей. Харден уже провел 14 игр, увеличив результативность с расчетом на 48 минут до 51,4 очка. В прошлом сезоне Джеймс набирал 47,2 очка с расчетом на 48 минут. Это меньше, чем у Чемберлена, но больше чем в лучшем атакующем сезоне в карьере Майкла Джордана (44,5 очка). В этом году Харден идёт на немыслимый рекорд. Уилт рискует остаться позади. Как Джеймсу удается показывать такую выдающуюся статистику? Он будто читер в режиме видеоигры. Основная причина кроется в изменении темпа. «Рокетс» заменили Криса Пола на Расселла Уэстбрука. Пол — размеренный исполнитель, он предпочитал долгий розыгрыш мяча. Уэстбрук — взрывная машина. Расселл не любит долго возиться с мячом. В прошлом сезоне «Хьюстон» занял 26-е место в НБА по количеству владений. В этом сезоне команда Майка Д’Антони входит в топ-3 по данному показателю.
Что касается эффективности бросков Хардена, то она постепенно приходит в норму. В начале сезона Джеймс ставил антирекорды по количеству промахов с дальней дистанции. За пять первых матчей регулярного чемпионата Харден не забил из-за трёхочковой дуги 56 раз, что на десять промахов превышает предыдущий худший показатель. Сейчас же у него вполне приемлемая линейка точности 42,5% с игры и 34% трехочковых. Реализация дальних бросков в последних играх более чем респектабельная: 5/10, 8/22, 6/14, 7/13. Кроме того, Хардену нет равных по умению зарабатывать штрафные. Джеймс становится на линию 14,5 раз в среднем за игру. В активе «Хьюстона» серия из 8 побед. Стартовый период адаптации Хардена к совместной игре с Уэстбруком вроде как завершился. «Рокетс» сейчас выглядят как самая горячая команда лиги. Практически никто и не вспоминает, что в «Хьюстоне» травмированы ключевые игроки ротации Джеральд Грин и Эрик Гордон. При этом, Харден умудряется ставить исторические рекорды без ущерба командным интересам. Джеймс был признан лучшим игроком Западной конференции в последние две недели. Выйдет ли Харден на гроссмейстерскую отметку 40+ очков за сезон? Скорее нет, чем да. Но исключать такой поворот событий не стоит.
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Теги:
Баскетбол , Статьи , Уилт Чемберлен , Майкл Джордан , Крис Пол , Эрик Гордон , Джеймс Харден , Джеральд Грин
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